"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по трансферу Туре

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"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по трансферу Туре

"Спартак" начал переговоры с "Нантом" по поводу трансфера хавбека Абдулайе Туре. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, о том, что клубы начали обсуждать переход игрока сообщил президент французской команды Вальдемар Кита.

"Это правда, переговоры ведутся", - заявил функционер

Клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро. Сам хавбек хотел покинуть "Нант" еще прошлым летом, однако трансфер так и не удалось совершить.

В этом сезоне Абдулайе Туре принял участие в 2 матчах Лиги 1.

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