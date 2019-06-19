"Спартак" выбирает между двумя защитниками
Московский "Спартак" намерен усилить левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.
Как сообщают российские СМИ, в шорт-листе "красно-белых" находятся два защитника из клубов РПЛ.
"Спартак" проявляет интерес к Виктору Альваресу из тульского "Арсенала" и Миладу Мохаммади из "Ахмата".
Стоит отметить, что контракты 26-летнего испанца и 25-летнего иранца с их клубами истекают 30 июня. Таким образом, оба игрока могут присоединиться к "народной команде" на правах свободного агента.
Этим летом "Спартак" может потерять Дмитрия Комбарова и Аиртона. Россиянин может продолжить карьеру в "Сочи", а на бразильца претендует "Лион".
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