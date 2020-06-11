"Спартак" выбирает между Гугой и Пикачу

Московский "Спартак" собирается этим летом усилить правый фланг обороны, пишет Bolavip.

По информации источника, на сегодняшний день в списке трансферных целей "красно-белых" находятся два бразильских защитника.

Речь идёт о Гуге Гомесе ("Атлетико Минейро") и Яго Пикачу ("Васко да Гама"). Первому сейчас 21 год, а второму - 28.

Рыночная стоимость Гуги оценивается в 1,6 миллиона евро, а Пикачу - в 1,7 миллиона.

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