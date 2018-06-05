"Спартак" выбирает между хавбеками "Урала" и "Ахмата"

Теги антон швецроман емельяновспартак москваахматурал

"Спартак" выбирает между хавбеками "Урала" и "Ахмата"Московский "Спартак" нацелился на приобретение опорного полузащитника с российским паспортом, информирует Чемпионат.

На сегодняшний день в сферу интересов "красно-белых" входят Антон Швец из грозненского "Ахмата" и Роман Емельянов из екатеринбургского "Урала". Вероятно, следующим новичком самого титулованного клуба страны станет один из этих игроков.

Напомним, стала известна зарплата Жиго в "Спартаке". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов