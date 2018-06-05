"Спартак" выбирает между хавбеками "Урала" и "Ахмата"

Московский "Спартак" нацелился на приобретение опорного полузащитника с российским паспортом, информирует Чемпионат.

На сегодняшний день в сферу интересов "красно-белых" входят Антон Швец из грозненского "Ахмата" и Роман Емельянов из екатеринбургского "Урала". Вероятно, следующим новичком самого титулованного клуба страны станет один из этих игроков.

Напомним, стала известна зарплата Жиго в "Спартаке". | soccernews.ru