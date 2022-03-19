"Спартак" выдал худший с 2003 года результат по очкам в 22 турах чемпионата

Фото твиттер "Спартака"

Московский "Спартак" набрал 27 очков в 22 турах текущего розыгрыша чемпионата России.

Как сообщает Opta, для "красно-белых" это худший результат на данном этапе сезона с 2003 года.

19 лет назад на счету спартаковцев было 25 баллов и в итоге они стали десятыми в национальном первенстве.

Сегодня столичная команда в гостях сыграла вничью с "Нижним Новгородом" (1:1), следующий соперник - "Локомотив" (2 апреля).

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