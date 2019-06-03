"Спартак" выделил 7 миллионов евро на покупку атакующего полузащитника

"Спартак" определился с бюджетом на покупку атакующего хавбека.

Сообщается, что "красно-белые" готовы выделить на этот трансфер 7 миллионов евро. Однако сумма может возрасти, если клубу удастся продать несколько игроков.

Отмечается, что наставник команды Олег Кононов уже заблокировал нескольких кандидатов на эту позицию.

В завершившемся сезоне РПЛ "Спартак" финишировал на пятом месте.

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