"Спартак" выиграл суд у Газизова

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не смог восстановиться на работе в "Спартаке", а также не добился выплаты ему выходного пособия за увольнение из московского клуба.

"Суд вынес решение. Он отказал в удовлетворении иска Шамиля Газизова в полном объёме. Было несколько требований - о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всём этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело. Оспорить может любая сторона, которая недовольна решением. С точки зрения закона, мы были уверены в своей позиции. Мы знали, что такой иск невозможно удовлетворить.

С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему в выплате выходного пособия. А с другой стороны, он хочет восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать. По делам такой категории обязательное участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию - просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением", - сказала представитель "красно-белых" Елена Чачуа.

Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

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