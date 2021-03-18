"Спартак" выиграл три матча подряд, забив 13 голов
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" одержал три победы подряд в матчах Российской Премьер-Лиги.
"Красно-белые" забили 13 мячей, разгромив "Краснодар" (6:1) и "Урал" (5:1), а также обыграли "Динамо" (2:1).
После 23 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.
Следующий матч "Спартак" проведет 4 апреля на выезде против "Ростова". В первом круге ростовчане обыграли спартаковцев в Москве со счетом 1:0.
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