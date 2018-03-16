"Спартак" вылетел на матч с "Рубином" без Промеса, Боккетти и Зе Луиша

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"Спартак" вылетел на матч с "Рубином" без Промеса, Боккетти и Зе Луиша

19 футболистов "Спартака" отправились в Казань на матч 23-го тура чемпионата России против "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер "красно-белых" Массимо Карреры взял на матч следующих футболистов:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов

защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов

полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софиан Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов

нападающие: Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Педро Роша.

Из-за травм встречу пропустят Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Георгий Джикия и Георгий Тигиев, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш. Вингер спартаковцев Квинси Промес пропускает поединок из-за одноматчевой дисквалификации.

Матч "Рубин" - " Спартак" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. 

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