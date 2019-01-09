"Спартак" вылетел на первый зимний сбор

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"Спартак" вылетел на первый зимний сбор

Утром 9 января футболисты и тренеры московского "Спартака" вылетели на первый зимний сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

В ОАЭ отправились 26 игроков "красно-белых", список которых был опубликован накануне.

Напомним, что подготовительный сбор "Спартака" в ОАЭ продлится до 16 января.

Не пропустите: Стали известны результаты медобследования футболистов "Спартака". | http://soccernews.ru

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