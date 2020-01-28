"Спартак" вылетел на второй зимний сбор, в составе команды одно изменение

Пресс-служба московского "Спартака" отрапортовала о вылете команды в Катар на второй зимний сбор.

Сообщается, что по сравнению с первым сбором состав "красно-белых" изменился минимально - к основе присоединился 18-летний полузащитник Никита Бакалюк.

Напомним, что в Дохе "Спартак" примет участие в Кубке ПариМатч Премьер. Его соперниками станут "Ростов", "Локомотив" и "Партизан".

Что касается РПЛ, то подопечные Доменико Тедеско по итогам 19 туров занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата.

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