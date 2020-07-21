"Спартак" вылетел в Казань на матч с "Рубином"

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"Спартак" вылетел в Казань на матч с "Рубином"

"Спартак" отправился в Казань на матч 30-го тура РПЛ с "Рубином". Встреча состоится завтра, 22 июля.

Заключительный матч чемпионата России начнется в 19:00 (мск).

"Спартак" с 36 баллами располагается на 9 месте в турнирной таблице. "Рубин" расположился на 10 строчке, набрав 35 очков.

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