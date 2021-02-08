Московский "Спартак" вылетел в Москву после завершения учебно-тренировочного сбора в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

"Вылетели в Москву из Дубая", - говорится в официальном Twitter "красно-белых".

Последний сбор перед возобновлением сезона московский клуб проведет на клубной базе в Тарасовке.

"Спартак" возобновит сезон 20 февраля матчем 1/8 финала Кубка России с "Динамо". В Российской Премьер-Лиги "красно-белые" сыграют 28 февраля на своем поле с "Рубином".

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