"Спартак" выплатил Каррере полную сумму неустойки за расторжение контракта

Московский "Спартак" выплатил бывшему главному тренеру Массимо Каррере полную сумму неустойки за досрочное расторжение контракта.

"К чести "Спартака", несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки. Это несколько удивительно: обычно клуб в таких случаях продолжает просто ежемесячно платить зарплату в надежде, что тренер найдёт себе новое место работы и сам откажется от контракта. Но "Спартак" выступил очень щедро и благородно. Тем более это уникально в экономически непростые времена для российского футбола" - написал в своём телеграм-канале известный инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

Напомним, что "Спартак" уволил Карреру в понедельник утром. После отставки итальянца обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

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