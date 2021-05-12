"Спартак" выплатит "Аяксу" бонус в случае выхода в ЛЧ
Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен
Стало известно, какую сумму выплатит "Аяксу" "Спартак" за Промеса в случае выхода в Лигу Чемпионов.
Как сообщает Матч ТВ, "Спартак" выплатит 500 тысяч евро бонусов за Промеса, если попадет в групповой этап Лиги Чемпионов.
Напомним, что Промес вернулся в московский клуб в феврале этого года.
В текущем сезоне Промес сыграл 10 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Также не пропустите: Зидан прокомментировал сезон "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Ганновер" не станет выкупать Бийола у ЦСКА
-
Нико Ковач прокомментировал сезон Головина
-
Агент Марку Силвы дал комментарий слухам о "Спартаке"
-
"Спартак" выплатит "Аяксу" бонус в случае выхода в ЛЧ
-
Зидан прокомментировал сезон "Реала"
-
1
Клопп высказался о составе "МЮ" на матч против "Лестера
-
Артем Милевский посетил свадьбу голкипера "Миная" (ФОТО)
-
1
Клопп прокомментировал победу "Сити" в АПЛ
-
Серджи Роберто получил травму
-
Тренер "Селтика" прокомментировал слухи про покупку клуба Макгрегором
-
Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий
-
УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги
-
Зидан высказался о решениях арбитров
-
Агуэро стал рекордсменом "Манчестер Сити"
-
Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд Роналду
-
РФС повторно отказал "Оренбургу" и "Алании" в выдаче лицензий для участия в РПЛ
-
Ван Дейк пропустит чемпионат Европы
-
Агент Роналду предложил форварда английскому топ-клубу
-
Названа причина предстоящего ухода Буффона из "Ювентуса"
-
"Аякс" сделал сувениры для фанатов из чемпионского трофея (фото)