"Спартак" выплатит "Аяксу" бонус в случае выхода в ЛЧ

Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен

Стало известно, какую сумму выплатит "Аяксу" "Спартак" за Промеса в случае выхода в Лигу Чемпионов.

Как сообщает Матч ТВ, "Спартак" выплатит 500 тысяч евро бонусов за Промеса, если попадет в групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, что Промес вернулся в московский клуб в феврале этого года.

В текущем сезоне Промес сыграл 10 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Зидан прокомментировал сезон "Реала". | http://soccernews.ru