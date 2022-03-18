"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" опубликовал заявление о смерти бывшего игрока команды Алексея Бахарева.

Полузащитник выступал за "красно-белых" в 1997 году, сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"На 46-м году жизни скончался полузащитник "Спартака" 90-х Алексей Бахарев. Он считался одним из главных футбольных талантов в нашей стране в 90-е годы.

"Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в комментарии клуба.

Бахарев большую часть своей карьеры (1999-2006) защищал цвета "Шахтёра", а затем свыше 10 лет работал детским тренером в клубной академии "горняков".

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