"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

"Спартак" в твиттере отреагировал на новость о смерти телеведущего и фаната "красно-белых" Михаила Борисова. Мужчина умер на 72-м году жизни.

"Сегодня ночью в Москве ушел из жизни известный актер, телеведущий и преданный болельщик "Спартака" Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича", - говорится в сообщении клуба.

Сегодня ночью в Москве ушёл из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов.



Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича. pic.twitter.com/bUFG5FF9tb — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 20, 2020

Вчера, 19 сентября, ведущему стало плохо во время съемок. Позже Борисова ввели в искусственную кому, он находился на аппарате ИВЛ из-за воспаления легких.

А еще: "Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова| http://soccernews.ru