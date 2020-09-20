"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

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"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

"Спартак" в твиттере отреагировал на новость о смерти телеведущего и фаната "красно-белых" Михаила Борисова. Мужчина умер на 72-м году жизни.

"Сегодня ночью в Москве ушел из жизни известный актер, телеведущий и преданный болельщик "Спартака" Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича", - говорится в сообщении клуба.

Вчера, 19 сентября, ведущему стало плохо во время съемок. Позже Борисова ввели в искусственную кому, он находился на аппарате ИВЛ из-за воспаления легких.

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