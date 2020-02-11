"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ветерана клуба Рейнгольда

"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока "Спартака" Валерия Рейнгольда.

Ветеран красно-белых скончался в больнице на 78-м году жизни. Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения экс-игрока "Спартака" Владимира Степанова.

Сегодня скончался ветеран «Спартака», чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет



ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/gJtN8Lc1Vd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 11, 2020

"Сегодня скончался ветеран "Спартака", чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет.

ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича", - говорится в сообщении клуба.

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