"Спартак" вырвал ничью в матче "Ашдодом"

"Спартак" ушел от поражения в товарищеской игре с израильским "Ашдодом".

"Спартак" - "Ашдод" 1:1

Голы: Мамин (аг), 21 - 0:1, Зе Луиш (пен), 90 - 1:1

"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Комбаров 59), Мельгарехо (Боккетти 59), Еременко, Попов (Глушаков 70), Тимофеев, Бакаев (Зе Луиш 60), Ташаев, Педро Роша (Ханни 70).

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