"Спартак" вырвал ничью в матче "Ашдодом"
"Спартак" ушел от поражения в товарищеской игре с израильским "Ашдодом".
"Спартак" - "Ашдод" 1:1
Голы: Мамин (аг), 21 - 0:1, Зе Луиш (пен), 90 - 1:1
"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Комбаров 59), Мельгарехо (Боккетти 59), Еременко, Попов (Глушаков 70), Тимофеев, Бакаев (Зе Луиш 60), Ташаев, Педро Роша (Ханни 70).
Читайте также: "Локомотив" в товарищеском матче обыграл турецкий клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
Фото с отдыха Диего Косты: таким форварда еще не видели
-
"Локомотив" - "Акхисар" - 2:1 (обзор)
-
Летом "Зенит" может расстаться с семью игроками
-
На следующей неделе Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала"
-
Мартиалем интересуются три клуба
-
Мбаппе сменит игровой номер в ПСЖ
-
Каррера: "Есть мысли насчет нового капитана "Спартака"
-
"Ювентус" не включил Роналду в список игроков, которые отправятся в тур по США
-
"Интер" работает над своим пятым летним подписанием
-
"Барселона" интересуется еще одним игроком "Ливерпуля"
-
"Локомотив" объявит о переходе звездного хавбека во вторник
-
До ЧМ-2018 ПСЖ был готов продать Мбаппе
-
"Барселона" готовит новое предложение по Виллиану
-
Тухель: "Для меня хорошо, что в команде есть Буффон"
-
Семин: "Все нормально: у нас еще есть неделя"
-
Дани Алвес: "Миссия Неймара в ПСЖ еще не завершена"
-
Каррера: "Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе "Спартака"
-
Сарри готов обменять Азара на одного из двух игроков "Реала"
-
Павар: "Наряду с Месси Азар - лучший дриблер планеты"
-
Хавьер Эрнандес отказался от перехода в "Атлетико" по удивительной причине