"Спартак" вырвал победу у "Химок"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура РПЛ, "Спартак" одержал волевую победу над "Химками" благодаря голу Ларссона на 89-й минуте.

"Спартак" – "Химки" 2:1 (2:0)

Голы: Глушенков, 27 - 0:1, Соболев, 53 - 1:1, Ларссон, 89 - 2:1.

"Спартак" – Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов (Маслов, 46; Литвинов, 90), Айртон, Крал (Хендрикс, 81), Мозес, Зобнин, Ларссон (Умяров, 90), Понсе (Промес, 46), Соболев.

"Химки" – Лантратов, Идову, Данилкин, Тихий, Дагерстол, Мирзов, Могилевец, Глушенков, Боженов, Филин, Себаи (Конате, 70).

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