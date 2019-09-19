"Спартак" вырвал победу у "Уфы" в молодежном чемпионате России

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"Спартак" вырвал победу у "Уфы" в молодежном чемпионате России

В матча 10-го тура молодежного чемпионата России московский "Спартак" на выезде обыграл "Уфу" со счетом 2:1.

Победу "красно-белым" принес гол Оганесяна в компенсированное время. Благодаря победе "Спартак" вышел на 10-е место в турнирной таблице. "Уфа" осталась на последней, 16-й позиции.

"Уфа" (Уфа) — "Спартак" (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Гильманшин, 33 - 1:0, Литвинов, 34 - 1:1, Оганесян, 90 - 1:2

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