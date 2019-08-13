"Спартак" вышел из борьбы за Комличенко. На футболиста претендует всего один российский клуб

"Спартак" прекратил вести борьбу за нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Таким образом, единственным претендентом на игрока из России является ЦСКА. "Армейцы" не форсируют сделку и пытаются подписать игрока на выгодных для себя условиях.

Напомним, что ранее Комличенко интересовались "Локомотив" и "Сочи". Однако первые подписали Луку Джорджевича, а вторые - Антона Заболотного.

В этом сезоне Комличенко успел провести шесть игр и забить три гола.

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