"Спартак" вышел из гонки за Вериссимо

Московский "Спартак" вышел из гонки за защитником "Сантоса" Лукасом Вериссимо, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" решили отказаться от приобретения бразильского центрбека и переключили внимание на Николу Максимовича из "Наполи".

Ожидается, что в ближайшее время "Спартак" арендует 26-летнего серба с правом последующего выкупа.

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