"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

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"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

Завершились два матча 1/16 финала Кубка России. "Спартак" добился победы над КАМАЗом, "Ростов" переиграл "Мордовию". Клубы Российской Премьер-Лиги проводили матчи на выезде. В 1/8 финала "Спартак" и "Ростов" сыграют между собой.

КАМАЗ – "Спартак" - 1:2 (1:1)
Голы: Понсе, 22 - 0:1, Караев, 24 (с пенальти) - 1:1, Понсе, 76 - 1:2

"Спартак": Ребров, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Краль, Тиль, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон (Мельгарехо, 60)

"Мордовия" – "Ростов" - 0:2 (0:0)
Голы: Попов, 51 (с пенальти) - 0:1, Саплинов, 57 - 0:2

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ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России

ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России

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