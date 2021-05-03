"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
Медийная война между "Спартаком" и ЦСКА после дерби недельной давности продолжается.
Напомним, что "красно-белые" после матча несколько раз жёстко потроллили соперника в твиттере.
Армейцы решили ответить на подколы жалобой в РФС. Клуб просит, чтобы Комитет по этике дал оценку двум публикациям.
В частности, в ЦСКА недовольны записью "Привет, конюшня. Ну как твои дела?" и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке "You Suck".
"Спартак" ярко отреагировал на действия оппонента, выложив фотографию со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.
https://t.co/3l0zjNmx3Q pic.twitter.com/oeXTWYwUgi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021
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