"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)

В клубном музее "Спартака" на стадионе "Открытие Арена" появился новый трофей - "Кубок Фонбет Матч Премьер", который команда завоевала, разгромив "Локомотив" в решающем матче.

В течение недели посетители музея смогут сфотографироваться с трофеем, а также прикоснуться к нему.

Напомним, что на этом турнире "Спартак" также обыграл "Ростов" (2:1) и "Зенит" (3:0).

"Спартак" образован 18 апреля 1922 года. В своей истории клуб 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз чемпионом России. Также "Спартак" - 10-кратный обладатель Кубка СССР и трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель трофеев Copa del Sol, Efes Pilsen Cup, Trofeo Ciudad de Vigo, Brugse Metten,Trofeo Costa Verde и Ciutat de Barcelona Trophy. Полуфиналист Кубка чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

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