"Спартак" выступил с обвинениями в адрес Гильерме

Фото сайт РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет рассматривать поведение болельщиков "Спартака" во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2).

Как сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, фанаты "красно-белых" позволили себе оскорбительные кричалки в адрес вратаря "железнодорожников" Гильерме.

Однако в "Спартаке" уверены, что натурализованный бразилец сам провоцировал конфликт.

"Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков "Спартака" по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК", - сказал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов в интервью "Р-Спорт".

Не пропустите: "Локомотив" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком". | http://soccernews.ru