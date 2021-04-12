"Спартак" выступил с обвинениями в адрес Гильерме
Фото сайт РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет рассматривать поведение болельщиков "Спартака" во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2).
Как сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, фанаты "красно-белых" позволили себе оскорбительные кричалки в адрес вратаря "железнодорожников" Гильерме.
Однако в "Спартаке" уверены, что натурализованный бразилец сам провоцировал конфликт.
"Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков "Спартака" по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК", - сказал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов в интервью "Р-Спорт".
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