"Спартак" выступил с официальным заявлением касательно инцидента с Гулиевым

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала инцидент с участием полузащитника команды Аяза Гулиева.

Напомним, что футболист набросился на пешехода и нанёс ему телесные повреждения.

"10 апреля произошёл дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок "красно-белых" вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", - говорится в заявлении клуба.

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