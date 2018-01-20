"Спартак" выступил с заявлением о состоянии Джикии

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"Спартак" выступил с заявлением о состоянии Джикии

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление о состоянии защитника Георгия Джикии, получившего тяжёлую травму колена.

Согласно предоставленной информации, 24-летний футболист в воскресенье отправится из ОАЭ в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Не исключено, что в этот же день Джикия будет прооперирован, после чего станут известны предварительные сроки его восстановления.

Не пропустите: Джикия прокомментировал полученную им травму колена. | http://soccernews.ru

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