"Спартак" выступил с заявлением о состоянии Джикии

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление о состоянии защитника Георгия Джикии, получившего тяжёлую травму колена.

Согласно предоставленной информации, 24-летний футболист в воскресенье отправится из ОАЭ в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Не исключено, что в этот же день Джикия будет прооперирован, после чего станут известны предварительные сроки его восстановления.

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