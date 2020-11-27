"Спартак" выступил с заявлением о возможной отставке Газизова

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слухи о скором уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

"На ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым СМИ неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно", - сообщил Фетисов.

Газизов перешёл на работу в "Спартак" прошлым летом. До этого он был генеральным директором в "Уфе".

"Красно-белые" завершили первый круг чемпионата России на третьем месте с отставанием от лидера на 3 очка.

Не пропустите: Газизов поставит ультиматум Федуну. | http://soccernews.ru