"Спартак" выступил с заявлением о возможной вспышке коронавируса в клубе

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"Спартак" выступил с заявлением о возможной вспышке коронавируса в клубе

Пресс-служба московского "Спартака" опровергла информацию о том, что в молодежном составе произошла вспышка заражения коронавируса.

"Информация о массовом заражении игроков "Спартака-2" и молодежного состава команды не соответствует действительности. В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни согласно изначальному тренировочному расписанию", - говорится в заявлении.

Положительный тест на коронавирусную инфекцию выявлен только у вратаря молодежного состава Александра Алексеева. В настоящее время голкипер самоизолировался в домашних условиях.

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