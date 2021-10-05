"Спартак" выступил с заявлением об инциденте с фанатами в Грозном
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прояснил ситуацию с задержанием болельщика команды в Грозном.
Сообщалось, что фанат "красно-белых" Евгений Кравченко был арестован в чеченской столице на 10 дней.
СМИ писали, что мужчина находился в состоянии опьянения и оскорблял поклонников "Ахмата" по национальному признаку. В итоге ему досталось от представителей полка Кадырова, которые решили угомонить дебошира с помощью дубинок.
"Как только появилась информация об инциденте, наши сотрудники отправились в подтрибунку. На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает.
Решение суда вы знаете - статья 20.1 КОАП, 10 суток. Держим ситуацию на контроле, чтобы после истечения срока ареста человек целым и невредимым вернулся домой. Насколько мы знаем, в Грозном на это время решил остаться товарищ задержанного", - рассказал Зеленов.
В рамках 10-го тура РПЛ "Спартак" на выезде победил "Ахмат" со счётом 1:0.
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