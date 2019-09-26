"Спартак" выступил с заявлением по поводу фанатов, которых заперли в клетку на стадионе



Пресс-служба "Спартака" выступила с заявлением из матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1). В ходе матча стюарды стадиона в закрыли фанатов московского клуба в клетке.

"ФК "Спартак" был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона "КамАЗ" в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".

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