"Спартак" выступил с заявлением по поводу фанатов, которых заперли в клетку на стадионе

Теги спартак москвакамаз

"Спартак" выступил с заявлением по поводу фанатов, которых заперли в клетку на стадионе
Пресс-служба "Спартака" выступила с заявлением из матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1). В ходе матча стюарды стадиона в закрыли фанатов московского клуба в клетке.

"ФК "Спартак" был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона "КамАЗ" в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".

Не пропустите: В МВД назвали причину, почему фанатов "Спартака" заперли в клетке в матче с КАМАЗом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов