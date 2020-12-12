"Спартак" выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с "Сочи"

Пресс-служба московского "Спартака" выступила с заявлением по поводу конфликта между главным тренером команды Доменико Тедеско и тренером "Сочи" Дмитрием Бородиным.

"В перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" - "Спартак" имел место вопиющий случай. Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию.

ФК "Спартак-Москва" крайне возмущен поведением представителя "Сочи" и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте московского клуба.

Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

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