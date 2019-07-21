"Спартак" выступил с заявлением по поводу избиения фанатов после матча с "Ростовом"
Пресс-служба "Спартака" подвергла критике сотрудников "Ростов Арены", стюардов и ОМОН за избиение фанатов "красно-белых" после окончания матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).
"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.
Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.
Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.
Клуб призывает Премьер-Лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций", - говорится в заявлении "Спартака", опубликованном на официальном сайте клуба.
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|Команда
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|2
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|Ростов
|2
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|2
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|4
|Арсенал Тула
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
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|Ахмат
|2
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|Зенит Санкт-Петербург
|1
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|Краснодар
|2
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|1
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|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
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|2
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