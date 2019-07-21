"Спартак" выступил с заявлением по поводу избиения фанатов после матча с "Ростовом"

Пресс-служба "Спартака" подвергла критике сотрудников "Ростов Арены", стюардов и ОМОН за избиение фанатов "красно-белых" после окончания матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).

"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.

Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.

Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.

Клуб призывает Премьер-Лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций", - говорится в заявлении "Спартака", опубликованном на официальном сайте клуба.

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