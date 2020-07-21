"Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства
Пресс-служба московского "Спартака" обратилась от имени клуба к болельщикам, которые накануне в связи со спорным судейством матчей команды потребовали громких отставок в РФС.
"Дорогие наши болельщики! Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжёлый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов - несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим!
Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против "Спартака" зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за "Спартак"!" - говорится в заявлении "красно-белых".
Напомним, что после скандального матча 1/2 финала Кубка России против "Зенита" столичный клуб обратился в судейский комитет с целью получить разъяснения по решениям арбитров в спорных эпизодах.
Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Локомотив Москва
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|5
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|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22