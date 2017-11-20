"Спартак" выступил с заявлением по поводу травмы Ещенко

Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу травмы защитника Андрея Ещенко.

"Обследование выявило у него дискомфорт в коленном суставе. По этой причине во время сегодняшней тренировки наш футболист будет работать по индивидуальной программе. Решение об участии Ещенко в матче Лиги Чемпионов с "Марибором" Массимо Каррера примет завтра" - гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте "красно-белых".

Напомним, что Ещенко травмировался в субботнем матче с "Краснодаром".

Матч "Спартак" - "Марибор" состоится во вторник в 20:00 по московскому времени.

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