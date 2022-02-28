"Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте опубликовала заявление после исключения клуба из Лиги Европы.

"Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта. С решением мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

"Спартак" сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем", - говорится в заявлении.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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