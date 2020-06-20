"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

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"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержанием нескольких болельщиков команды

Пресс-служба "Спартака" отреагировала на задержания фанатов команды в Москве и Туле.

Напомним, что в столице болельщики устроили пиротехническое шоу, что привело к перекрытию проезжей части и дымовой завесе. Их подозревают в хулиганстве.

А в Туле поклонников "красно-белых" задерживали без объяснения причин накануне матча с местным "Арсеналом".

"ФК "Спартак-Москва" благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч. А также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных. Вместе с тем мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам было всё это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для "Спартака" в домашний.

Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах. Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой ещё не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом. Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила в единстве!" - говорится в заявлении клуба.

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