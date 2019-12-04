"Спартак" выступил с заявлением в связи с запретом фанату клуба на посещение матчей
В "Спартаке" заявили, что помогут болельщику, которому запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении 1,5 года.
Ранее стало известно, что заводящему клуба Валерию Бевзе нельзя будет посещать матчи из-за того, что во встрече 18-го тура он оскорблял форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
"ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит".
Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - говорится в заявлении "Спартака".
Сегодня, 4 декабря, Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.
Не пропустите: Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14