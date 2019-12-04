"Спартак" выступил с заявлением в связи с запретом фанату клуба на посещение матчей

В "Спартаке" заявили, что помогут болельщику, которому запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении 1,5 года.

Ранее стало известно, что заводящему клуба Валерию Бевзе нельзя будет посещать матчи из-за того, что во встрече 18-го тура он оскорблял форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

"ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК "Зенит".

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - говорится в заявлении "Спартака".

Сегодня, 4 декабря, Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.

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