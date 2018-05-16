"Спартак" выйдет из отпуска после старта Чемпионата Мира

Игроки московского "Спартака" выйдут из отпуска 18-го июня - через четыре дня после старта Чемпионата Мира в России.

Об этом проинформировал официальный сайт клуба. В частности, в сообщении "красно-белых" сказано: "Футболисты "Спартака" вернутся из отпуска 18-го июня. В этот же день "красно-белым" предстоит пройти медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. Затем наша команда приступит к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке. Первый в нынешнее межсезонье сбор продлится 10 дней, после чего "спартаковцы" продолжат работу за границей".

Напомним, Каррера определил две главные трансферные цели "Спартака" на лето. | soccernews.ru