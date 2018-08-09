"Спартак" взял в самолет пострадавших журналистов

Российские журналисты, пострадавшие от фанатов ПАОКа, смогли отправиться в Москву со "Спартаком", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство "красно-белых" разрешило представителям прессы полететь в одном самолете с футболистами.

Стоит отметить, что болельщики греческого клуба продолжили попытки атаковать россиян и после матча. В ПАОКе утверждают, что фанатов спровоцировал один из российских журналистов, показавший им неприличный жест.

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