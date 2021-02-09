"Спартак" ярко поздравил Андрея Ещенко с днем рождения

Московский "Спартак" поздравил защитника команды Андрея Ещенко с 37-летием.

"С днем рождения, Ещ! Сегодня нашему защитнику Андрею Ещенко исполняется 37 лет. Поздравляем Супер Деда с праздником, желаем больше огня в сердце, крепкого здоровья и чтобы все было чичи-гага", - говорится в официальном Twitter московского клуба.

Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего он провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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