"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

Теги спартак москвамассимо каррера

"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

Московский "Спартак" поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, которому сегодня, 22 апреля, исполнилось 55 лет.

В честь дня рождения итальянского специалиста "красно-белые" опубликовали на официальном Youtube-канале специальный ролик.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством "Спартак" становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, а также завоевывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ обыграл "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе

ПСЖ обыграл "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов