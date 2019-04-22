"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием
Московский "Спартак" поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, которому сегодня, 22 апреля, исполнилось 55 лет.
В честь дня рождения итальянского специалиста "красно-белые" опубликовали на официальном Youtube-канале специальный ролик.
Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством "Спартак" становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, а также завоевывал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
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|Урал
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|Рубин
|24
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|24
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