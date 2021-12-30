"Спартак" ярко представил новичка команды Классена
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала переход в команду защитника Леона Классена.
"Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в "Спартаке", - говорится в англоязычном Twitter-аккаунте "красно-белых".
21-летний Классен перешел в "Спартак" из австрийского "Тироля". Сумма трансфера составила 900 тысяч евро. Сыграл 1 матч за молодежную сборную России.
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