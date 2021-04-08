"Спартак" за 15 лет потерял на трансферах больше 200 миллионов евро
Фото: Твиттер @fcsm_official
Почтовые архивы владельца "Спартака" Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой оказались в распоряжении телеграм-канала BlackMirror, который специализируется на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.
Одной из тем опубликованных данных стала информация о трансферных убытках "красно-белых" с 2004 по 2019-й год.
"ФК "Спартак" Москва с 2004 года купил игроков на 473 миллионов евро, продав при этом только на 197 миллионов евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004–2019 гг. составил 276 миллионов евро.
Данный убыток сформировался не только по причине того, что ФКСМ покупал некачественных игроков по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков ФКСМ не росла ввиду неумения развивать игроков.
Находясь в ФКСМ, игроки потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги.
Основные причины: покупка по завышенным ценам, переплата игрокам по зарплате, неумение растить стоимость игроков", – говорится в документе.
Читать также: В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Боруссии" к Ларссону | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бока Хуниорс" подготовил контракт для Кавани
-
Игнашевич поделился подробностями своего увольнения из "Торпедо"
-
"Челси" и "Ливерпуль" хотят купить молодого хавбека "Аякса"
-
"Спартак" за 15 лет потерял на трансферах больше 200 миллионов евро
-
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России
-
Мбаппе хочет в "Реал"
-
Хауге: "Перейти в "Милан" посоветовал Холанд
-
Азар хочет впервые сыграть в "эль-класико"
-
1
Усейн Болт сделал выбор между Роналду и Месси
-
"Манчестер Юнайтед" может предложить "Ювентусу" Погба, чтобы получить Кулушевски
-
Киевское "Динамо" подало в суд на "Сан-Паулу"
-
"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контракту
-
Карим Бензема поделился мнением о Месси
-
Появилось объяснение поступку арбитра, который взял автограф у Холанда
-
"Реал" может предложить Холанду контракт на 6 лет с огромной зарплатой
-
Ибрагимович сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса
-
У Гризманна сегодня родилась дочь. И это очень любопытно
-
"Эль-класико". Где смотреть матч "Реал" – "Барселона"
-
Неймар еще месяц назад устно договорился о новом контракте с ПСЖ
-
Лапорта пока не общался с Месси по поводу нового контракта.