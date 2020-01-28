"Спартак" заинтересовался африканским форвардом

"Спартак" проявляет интерес к нападающему тунисского "Клуб Африкен" и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре, сообщает Mosaique FM.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов еще несколько европейских клубов.

21-летний Компаоре является воспитанником клуба "АС Сонабел". В нынешнем сезоне он провел за "Клуб Африкен" 13 матчей в чемпионате Туниса, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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