"Спартак" заинтересовался алжирским защитником

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"Спартак" заинтересовался алжирским защитником

"Спартак" проявляет интерес к алжирскому защитнику "Ренна" Рами Бенсебаини, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Зенита" и "Саутгемптона".

В этом сезоне 22-летний Бенсебаини провел за "Ренн" 26 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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комментарии
burtaze

что то народная команда не проявляет интереса к игрокам из своего народа...голимый гуталин в клубе...

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