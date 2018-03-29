"Спартак" заинтересовался алжирским защитником

"Спартак" проявляет интерес к алжирскому защитнику "Ренна" Рами Бенсебаини, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Зенита" и "Саутгемптона".

В этом сезоне 22-летний Бенсебаини провел за "Ренн" 26 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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