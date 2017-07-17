"Спартак" заинтересовался хавбеком "Челси"

Московский "Спартак" заинтересовался полузащитником лондонского "Челси" Марио Пашаличем, информирует Gazzamercato.

По сведениям источника, "аристократы" намерены расстаться со своим 22-летним хавбеком, контракт которого с клубом истекает летом следующего года. Также хорватом интересуются римский "Лацио" и севильский "Бетис".

Прошлый сезон Пашалич провел в аренде в итальянском "Милане", в составе которого он забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах.

Напомним, "Торино" перехватил трансферную цель "Спартака".