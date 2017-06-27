"Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной Бразилии

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"Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной БразилииМосковский "Спартак" заинтересовался полузащитником бразильского "Васко да ГамаДугласом Луисом.

Как информирует bobsoccer.ru, "красно-белые" уже официально запросили у южноамериканского клуба трансферную стоимость 19-летнего хавбека. Ответ от бразильцев чемпион России должен получить в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Мельгарехо останется в "Спартаке"

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