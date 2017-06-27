"Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной Бразилии

Московский "Спартак" заинтересовался полузащитником бразильского "Васко да Гама" Дугласом Луисом.

Как информирует bobsoccer.ru, "красно-белые" уже официально запросили у южноамериканского клуба трансферную стоимость 19-летнего хавбека. Ответ от бразильцев чемпион России должен получить в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Мельгарехо останется в "Спартаке".